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hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Informace ke konkrétnímu policistovi

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:

" … dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás z pozice mediálního domu, vydavatele zpravodajského portálu Novinky.cz, žádáme o poskytnutí informací. V souvislosti se smrtelnou dopravní nehodou, při níž v pátek 28. listopadu 2025 v pražské Plzeňské ulici zemřel chodec po střetu s policejním vozidlem, bychom chtěli požádat o informaci, zda je policista, který služební vozidlo řídil, nadále ve služebním poměru u Policie ČR, případně zda došlo ke změně jeho pracovního zařazení ...?"

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy (dále jen "povinný subjekt"), posoudila tuto žádost o informace dle §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu k informacím a žadateli sdělila následující:

Dotazovaný příslušník Policie České republiky, policistka, je nadále ve služebním poměru v souladu se zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, bez změny.

Oldřiška Šlosarová, 18.06.2026

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