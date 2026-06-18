Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke konkrétnímu policistovi
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
" … dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás z pozice mediálního domu, vydavatele zpravodajského portálu Novinky.cz, žádáme o poskytnutí informací. V souvislosti se smrtelnou dopravní nehodou, při níž v pátek 28. listopadu 2025 v pražské Plzeňské ulici zemřel chodec po střetu s policejním vozidlem, bychom chtěli požádat o informaci, zda je policista, který služební vozidlo řídil, nadále ve služebním poměru u Policie ČR, případně zda došlo ke změně jeho pracovního zařazení ...?"
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy (dále jen "povinný subjekt"), posoudila tuto žádost o informace dle §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu k informacím a žadateli sdělila následující:
Dotazovaný příslušník Policie České republiky, policistka, je nadále ve služebním poměru v souladu se zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, bez změny.
Oldřiška Šlosarová, 18.06.2026