Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke konkrétnímu policistovi
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
"… dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás z pozice mediálního domu, vydavatele zpravodajského portálu Novinky.cz, žádáme o poskytnutí informace v souvislosti s případem policistky, která dne 13. září 2024 způsobila smrtelnou dopravní nehodu v pražské Sokolské ulici při pronásledování vozidla. V návaznosti na rozhodnutí soudu, kterým byl případ postoupen k projednání v kázeňském řízení podle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, Vás žádáme o sdělení: Jakým způsobem a jakým konkrétním kázeňským opatřením byla uvedená policistka potrestána zaměstnavatelem (tj. Policie ČR / Krajským ředitelstvím policie hl. m. Prahy), včetně informace o tom, kdy rozhodnutí nabylo právní moci, případně zda kázeňské řízení dosud probíhá a v jaké je fázi? …"
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy (dále jen "povinný subjekt"), posoudila tuto žádost o informace dle §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu k informacím a žadateli sdělila následující:
Ze spisového materiálu postoupeného podle ustanovení § 222 odst. 2 trestního řádu z Obvodního soudu pro Prahu 2 na Obvodní ředitelství policie Praha IV k posouzení možného přestupku či kárného provinění, nebylo služebním funkcionářem shledáno žádné porušení služební povinnosti ze strany policistky a důvodu pro zahájení řízení o kázeňském přestupku a o jednání, které má znaky přestupku.
Oldřiška Šlosarová, 14.05.2026