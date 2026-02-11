Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke konkrétnímu policistovi
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
...„dovolte mi, abych Vás požádal o zaslání níže uvedených informací a dokumentů:
1) konkrétního data, kdy byl policista s identifikačním číslem 315545 přijat do služebního poměru příslušníka Policie České republiky;
2) konkrétního data, kdy byl policista s identifikačním číslem 305552 přijat do služebního poměru příslušníka Policie České republiky;
3) konkrétního data, kdy byl policista s identifikačním číslem 317951 přijat do služebního poměru příslušníka Policie České republiky;
4) o zaslání kopie docházkového listu ze školení k zákonu č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky opatřené datem konání školení a podpisem policisty s identifikačním číslem 315545;
5) o zaslání kopie docházkového listu ze školení k zákonu č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky opatřené datem konání školení a podpisem policisty s identifikačním číslem 305552;
6) o zaslání kopie docházkového listu ze školení k zákonu č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky opatřené datem konání školení a podpisem policisty s identifikačním číslem 317951.“...
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli poskytuje následující:
1) Policista s osobním evidenčním česlem 315545 byl přijat do služebního poměru příslušníka Policie České republiky k 01.04.2007.
2) Policista s osobním evidenčním česlem 305552 byl přijat do služebního poměru příslušníka Policie České republiky k 01.06.2002.
3) Policista s osobním evidenčním česlem 317951 byl přijat do služebního poměru příslušníka Policie České republiky k 01.03.2008.
Povinný subjekt ve smyslu § 77 odst. 11 písm. d) zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje soustavné vzdělávání a průběžné zdokonalování odborné způsobilosti příslušníků. Součástí této zákonné povinnosti je rovněž dle ust. § 77 odst. 11 písm. b) a c) téhož zákona průběžné seznamování policistů s novými právními a služebními předpisy a s jejich změnami, které mají dopad na výkon služby. Toto seznamování probíhá různými formami v rámci výkonu služby, přičemž u těchto forem vzdělávání není vedena formální evidence účasti formou docházkových listin.
Oldřiška Šlosarová, 11.02.2026