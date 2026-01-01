Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Informace ke konkrétním spisům
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel se domáhal poskytnutí informace, jak bylo naloženo s trestními oznámeními (podněty) ve věcech vedených pod sp. zn. ORHO-XYXYXY/TČ-2007 a KRPB-YXYXYX/TČ-2025.
Povinný subjekt poskytnul žadateli následující informace:
1) Věc sp. zn. ORHO-XYXYXY/TČ-2007 byla usnesením policejního orgánu č. j. ORHO-ZXZXZX/TČ-2007 podle § 159a odst. 4 trestního řádu odložena.
2) Ve věci sp. zn. KRPB-MNMNMN/TČ-2025 byly podle § 158 odst. 3 trestního řádu zahájeny úkony trestního řízení, přípravné řízení dosud probíhá.