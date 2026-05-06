Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Informace k zásahu PČR v Čelákovicích
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o informace k události ze dne 25. 05. 2026, ke které došlo přibližně mezi 02:00-02:30 hod. v ulici Třebízského v Čelákovicích, a to v tomto znění žádosti:
S odkazem na výše uvedené si Vás dovoluji zdvořile požádat o sdělení následujícího:
1. zda v uvedeném čase a místě skutečně zasahovala hlídka Policie ČR, a pokud ano, kterého útvaru;
2. zda na daném místě (tj. v ulici Třebízského v Čelákovicích, v bezprostřední blízkosti domu XXX) byla v rozhodné době šetřena dopravní nehoda, případně jiná událost odůvodňující přítomnost hlídky a zaparkován vozidla v obytné zóně, a jaký byl její předmět;
3. spisové značky, pod níž je věc u Policie ČR evidována;
4. zda zasahující osoby absolvovaly školení ze zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR - zejména z § 9 (zdvořilost), § 11 (přiměřenost postupu) a § 24 (zastavování vozidel a parkování služebních vozidel) - případně zda měly možnost se s textem uvedeného zákona alespoň rámcově seznámit, a zda se jím při výkonu služby cítí vázány;
5. na základě jakého konkrétního zákonného ustanovení jsem byl ve svém obydlí poučen o "povinnosti strpět vyšetřování dopravní nehody" v podobě nočního hluku pod okny své ložnice."
Policie České republiky poskytla žadateli následující informace:
Ad 1) Ano, dne 25. 05. 2026 zasahovala na Vámi uvedeném místě hlídka dopravního inspektorátu územního odboru Praha venkov-VÝCHOD (dále jen "DI Praha venkov-VÝCHOD").
Ad 2) Ano, na uvedeném místě prováděla hlídka DI Praha venkov-VÝCHOD šetření dopravní nehody.
Ad 3) Dopravní nehoda je evidována DI Praha venkov-VÝCHOD pod č. j. KRPS-142410/PŘ-2026-011506.
Ad 4) Ano, policisté absolvovali veškerá potřebná školení požadované pro výkon služby dopravní policie a ctí etický kodex.
Ad 5) Dle ustanovení § 114 zákona č. 273/2008 Sb., o Policie České republiky, je každý povinen "bez zbytečného odkladu a bezplatně uposlechnout výzvy anebo pokynu nebo vyhovět žádosti policie, policisty nebo inspektora; to neplatí, pokud tento zákon nebo jiný právní předpis stanový jinak. Nelze-li účelu výzvy, pokynu nebo žádosti dosáhnout pro odpor osoby, je policista nebo inspektor oprávněn tento odpor překonat".
Vyřizuje:
Mgr. Jarmila Motáková
5. 6. 2026
Vkladatel:
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
9. 6. 2026