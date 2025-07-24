Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
Informace k výpisům EKV
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. (90145/2025)
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje (dále jen „povinný subjekt“), které je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), obdrželo dne 29. června 2025 žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Předmětem žádosti byla pětice dotazů k výpisům EKV ze dne 26. října až 1. listopadu 2023.
Doprovodná informace dle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb:
Informace byly žadateli poskytnuty na základě jeho zvláštního právního postavení v daném řízení. Jinému žadateli by poskytnuty nebyly a nelze je tedy zveřejnit dálkovým přístupem.
Tímto povinný subjekt vyřídil shora uvedenou žádost ze dne 29. června 2025, která byla podána podle zákona č. 106/1999 Sb.
plk. Mgr. Bc. Michaela Sedláčková
24. července 2025