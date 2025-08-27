Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace k výkonu služby
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal o poskytnutí informací týkajících se uvedeného konkrétního telefonního čísla využívaného při výkonu služby příslušníkem Policie České republiky.
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, posoudila tuto žádost o informace dle §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu k informacím a požadované informace žadateli poskytla.
Oldřiška Šlosarová, 27.8.2025