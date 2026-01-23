Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace k výkonu služby
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací, a to ve znění žádosti:
„… 1. Čeho je policajt … vrchním asistentem? Co dělá za práci u policie. Uveďte jeho číslo.
2. Poskytněte informaci, spočívající v citaci zákona a konkrétního paragrafu, která dává právo policajtu … hodnotit hájení mých Ústavních práv?
3. Poskytněte informaci, a to naprosto podrobnou, která bude zřejmě na desítky stran A4, protože potvrzení o provedené úkonu, musí policista vydat bezprostředně, co tedy bylo co mu bránilo to udělat, tedy SPLNIT ZÁKON KTERÝ I … MUSÍ A BUDE DODRŽOVAT NAPROSTO VZOROVĚ, od data a času doručení až do data odeslání. Spokojím se i se sdělení, že policista … je flink, nechce se mu pracovat či se štítí práce a úmyslně porušil zákon.
4. Protože používá titul Bc. V oficiálním dokumentu policie, žádám Vám o poskytnutí kopie dokumentu, na základě kterého tento titul používá jako úřední osoba. Než se začnete handrkovat, že je to osobní údaj, tak si prostudujte naši historii poskytování informací, kdy jste se to také snažili sabotovat u jedné policajtky ze Smíchova a bylo Vám to nařízeno. Pouze Vás to všechny stálo mnohem více času a na MV ČR asi z Vašich obstrukcí neměli radost, protože Vám přikázali tento dokument vydat.
5. Poskytněte informaci kdo práci policisty … kontroluje, uveďte jeho hodnost, plné jméno a služební zařazení. Dále poskytněte informaci jak často a kdy byl kontrolován za posledních 12 měsíců. Bude to součástí videa s těmi výtečníky, kteří mne jménem zákona nutili setrvat na místě a to NEZÁKONNĚ.“...
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli sdělil následující:
Ad bod 1) Policista osobní evidenční číslo: 330653 …. je zařazen na pozici velitele směny na Obvodním ředitelství policie Praha II u Oddělení hlídkové služby Praha II, se sídlem Anny Letenské 1680/11 120 00 Praha 2 (dále jen "OHS Praha II").
Ad bod 2) Policista osobní evidenční číslo: 330653 … vyhotovil potvrzení o provedeném úkonu v souladu s § 109 odst. 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, který stanoví povinnost policisty na žádost osoby vystavit písemné potvrzení o provedeném úkonu. Účelem takového potvrzení je zaznamenat skutečnosti týkající se provedení služebního úkonu, a jeho obsah se proto řídí výhradně rámcem uvedeného zákonného ustanovení.
Ad bod 3) Vaše žádost o vystavení potvrzení o provedeném úkonu byla na OHS Praha II doručena dne 04.11.2025. Jakmile policista osobní evidenční číslo: 330653 … po svém předem plánovaném volnu opět nastoupil do služby, bezodkladně vyhotovil a předal příslušné potvrzení.
Ad bod 4) Požadovaná kopie dokumentů Vám nebude poskytnuta, kdy o tomto postupu bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, které Vám je zasláno společně s odpovědí na Vaši žádost.
Ad bod 5) Na OHS Praha II jsou všichni policisté podrobováni průběžné a soustavné kontrole výkonu služby. Tento způsob kontroly je součástí každodenního řízení a organizace služby, a proto není účelné ani nezbytné vést samostatnou detailní evidenci jednotlivých kontrolních úkonů. Kontrolní činnost je realizována zejména vedoucím OHS Praha II a jeho zástupci, kteří vykonávají dohled průběžně v rámci své každodenní činnosti a přímého řízení podřízených policistů. Policista osobní evidenční číslo: 330653 …, služebně zařazený na OHS Praha II, je standardně podřízen tomuto systému průběžné kontroly stejně jako ostatní policisté.
Oldřiška Šlosarová, 23.01.2026