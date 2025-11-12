Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace k výkonu služby
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací, a to ve znění žádosti:
…„1) Byly v posledních 10 letech podávány stížnosti ze strany občanů či institucí na chování, jednání apod. na konkrétní policistku (tč. zařazena na místní oddělení Barrandov)?
2) V případě kladné odpovědi na otázku č. 1 prosím o sdělení počtu, podstaty vytýkaných skutečností a způsobu vyřízení jednotlivých stížností.
3) Byl s konkrétní policistkou projednáván kázeňský přestupek dle zákona 361/2003 Sb.?
4) V případě kladné odpovědi na otázku 3 prosím o sdělení počtu, výsledku kázeňského řízení vč. uloženého trestu.
5) Je povinnému subjektu známo, že by byla konkrétní policistka v posledních 10 letech vyšetřována Generální inspekcí bezpečnostních sborů, v kolika případech, z jakých důvodů a zda je znám výsledek vč. jeho uvedení?
6) Byly vůči konkrétní policistce vznášeny interní stížnosti či podněty ze strany jiných příslušníků policejního sboru vč. např. žádostí o změnu složení hlídky tak, aby ze strany některého z příslušníků nebylo spolupracováno právě s konkrétní policistkou?“...
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli sdělil následující:
Ad 1) a 2) Na Vámi dotazovanou policistku byly v uplynulých deseti letech podány dvě stížnosti, které byly vyhodnoceny jako upozornění podle ustanovení § 97 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Obě tato upozornění byla prošetřena a vyřízena kontrolním útvarem Obvodního ředitelství policie Praha II. První z nich se týkalo údajně nevhodného chování a nesprávného úředního postupu při použití donucovacích prostředků.
Postup policistky však byl vyhodnocen jako zákonný a přiměřený. Druhé upozornění se vztahovalo k údajnému nevhodnému chování při telefonickém hovoru, avšak ani v tomto případě nebylo zjištěno porušení právních předpisů ze strany policistky.
Ad 3) a 4) S policistkou nebyl projednáván žádný kázeňský přestupek dle Vámi dotazovaného zákona.
Ad 5) Povinnému subjektu není známo, že by byla policistka v posledních 10 letech vyšetřována ze strany Generální inspekce bezpečnostních sborů.
Oldřiška Šlosarová, 12.11.2025