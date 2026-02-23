Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace k výkonu služby
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatelka žádala poskytnutí informací v tomto znění žádosti:
"... žádáme o poskytnutí informace v souvislosti s případem policistky, která dne 13. září 2024 způsobila smrtelnou dopravní nehodu v pražské Sokolské ulici při pronásledování vozidla.
V návaznosti na rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 12. 12. 2025, kterým byl případ postoupen k projednání v kázeňském řízení podle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, Vás žádáme o sdělení:
Jakým způsobem a jakým konkrétním kázeňským opatřením byla uvedená policistka potrestána zaměstnavatelem (tj. Policie ČR/Krajským ředitelstvím policie hl. m. Prahy), včetně informace o tom, kdy rozhodnutí nabylo právní moci, případně zda kázeňské řízení dosud probíhá a v jaké je fázi?"
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím žadatelce sdělil následující:
Situace se od předchozího vyřízení totožné žádosti o informace nezměnila, tedy příslušný služební funkcionář dosud nedisponuje informací, že byl ve věci vydán pravomocný rozsudek, ani mu dosud nebyl doručen žádný spisový materiál nezbytný pro zahájení kázeňského řízení.
Oldřiška Šlosarová, 23.02.2026