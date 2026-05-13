Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace k výkonu služby
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
„… Rád bych touto cestou pro účely své diplomové práce požádal o některé podklady z oblasti výcviku a služební přípravy. Má diplomová práce nese název "Připravenost příslušníků Policie ČR na typové činnosti integrovaného záchranného systému v gesci Policie ČR na území hlavního města Prahy". Její obsah a výzkum je zaměřen na služební přípravu (výcvik), vybavenost a důvěru příslušníků PČR v Praze napříč útvary. Vzhledem k tomu, že podklady služební přípravy (tedy i kritéria a požadavky), které jsou kladeny z úrovně metodiků a krajského ředitelství, považuji za důležité pro kritiku kvantitativního šetření proběhlého formou online dotazníku mezi policisty v hlavním městě. Jádrem práce je kvantitativní i kvalitativní výzkum připravenosti na typové činnosti integrovaného záchranného systému v gesci PČR:
STČ 02 - demonstrování úmyslu sebevraždy,
STČ 03 - Hrozba použití NVS nebo nález NVS, podezřelého předmětu,
STČ 06 - Opatření k zajištění veřejného pořádku při shromážděních a technopárty,
STČ 07 - Záchrana pohřešovaných osob - pátrací akce v terénu,
STČ 14 - AMOK - útok aktivního střelce.
Dovoluji si Vás požádat o vyjádření, podklady či dokumentaci, ze kterých mohu vyčíst:
1. Zařazení útvarů na území Prahy do výcvikových skupin.
2. Četnost výcviku (ne CŽV) na typové činnosti STČ 02, 03, 06, 07, 14, respektive četnost služební přípravy zaměřené na jejich problematiku (teorie i výcvik ať už v rámci ZOP, nebo pozdější)
3. Četnost zákroků za poslední 3 roky v rámci pěti zmíněných STČ (čerpatelné z IOS).
4. Minimální osobní výbava (výzbroj) policisty a SDP, kterou jsou policisté a hlídková vozidla na jednotlivých útvarech vybaveni. …“
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli sdělil následující:
1. O schématu, rozdělení a výcviku jednotlivých výcvikových skupin pojednává pokyn policejního prezidenta č. 204 ze dne 24.10.2024, o provádění služební příprav, který upravuje jednotnou organizaci při provádění služební přípravy příslušníka Policie České republiky.
2. Četnost výcviku v rámci dané typové činnosti v systému základní odborné přípravy jsou standardizovaným způsobem evidovány v interních vzdělávacích programech Policie České republiky. Tyto informace jsou dostupné prostřednictvím příslušných interních databází a metodických materiálů určených pro služební potřebu. V oblasti následné služební přípravy po ukončení základního vzdělávání je plánování a realizace výcviku v kompetenci věcně příslušných útvarů, které odpovídají za odbornou úroveň a pravidelnost přípravy v jednotlivých oblastech činnosti. Specifické typové činnosti zaměřené na mimořádné a krizové situace jsou průběžně zařazovány do výcviku napříč organizační strukturou, a to formou pravidelných výcvikových bloků i součinnostních cvičení v rámci spolupráce složek integrovaného záchranného systému. Rozsah a frekvence těchto aktivit vycházejí z platných interních předpisů a metodických pokynů. Vybrané specializované oblasti nejsou součástí standardního plošného výcviku, ale jsou řešeny prostřednictvím cílených odborných kurzů, které jsou organizačně a metodicky zajišťovány příslušnými odbornými pracovišti.
3. Údaje za poslední 3 roky ke STČ vedené v informačních systémech povinného subjektu zahrnují případy, které byly touto třídou události označeny. Součástí jsou nejen události šetřené v rámci hl. m. Prahy, ale také události, na nichž se povinný subjekt podílel formou spolupráce. Zároveň jsou započítány i případy, kdy bylo k téže události učiněno více na sobě nezávislých oznámení. STČ 02 - Demonstrování úmyslu sebevraždy - 1276x (v tomto případě se jedná obecně o sebevraždy, samotnou demonstraci úmyslu nelze odlišit) STČ 03 - Hrozba použití NVS nebo nález NVS, podezřelého předmětu - 574x STČ 06 - Opatření k zajištění veřejného pořádku při shromážděních a technoparty - 821x (zahrnuta jsou i policejní opatření při sportovních utkáních, samostatné technoparty společně s tuningem - 83x) STČ 07 - Záchrana pohřešovaných osob - pátrací akce v terénu - 5489x (jedná se o veškerá oznámená pohřešování, skutečné pátrací akce v terénu nelze v rámci dostupných systémů odlišit) STČ 14 - AMOK - útok aktivního střelce - tato skupina událostí je z hlediska odlišení nejproblematičtější. Jako samostatná třída událostí existuje poměrně krátkou dobu a v minulosti mohla být vedena pod jiným označením, např. jako útok proti životu a zdraví, fyzické napadení, rvačka, omezování osobní svobody apod. Ke kvalifikovanějšímu odlišení jednotlivých událostí by bylo nutné každou z nich detailně prostudovat, což je vzhledem k jejich vysokému počtu za uvedené období velmi časově náročné. Při jejich poskytování je nezbytné provést mimořádně rozsáhlé vyhledání informací a je třeba počítat s úhradou nákladů dle § 17 informačního zákona.
4. Minimální osobní výbava, výstroj a výzbroj policisty, stejně jako vybavení služebních dopravních prostředků, vycházejí ze služebního zařazení a konkrétního zaměření útvaru. Jednotlivé složky Policie České republiky tak disponují rozdílným typem a rozsahem vybavení odpovídajícím jejich činnosti. Dotaz nelze zobecnit na jednotnou podobu, neboť vybavenost se liší nejen podle útvaru, ale i podle charakteru nasazení (např. typ hlídky či specifické úkoly). Konkrétní minimální standardy proto stanovují příslušní vedoucí pracovníci jednotlivých organizačních celků v souladu s interními předpisy. Obecně lze uvést, že policisté jsou vybaveni standardní výstrojí a osobní výzbrojí, včetně donucovacích prostředků, komunikační techniky a prostředků pro řešení krizových situací. U specializovaných útvarů je tato výbava rozšířena o další taktické a ochranné prvky. Obdobně i služební vozidla jsou vybavena technickými, bezpečnostními a záchrannými prostředky odpovídajícími jejich určení.
Oldřiška Šlosarová, 13.05.2026