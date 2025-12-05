Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace k výkonu služby
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací ohledně "policistky, jež loni 13. září způsobila smrtelnou nehodu v pražské Sokolské ulici při pronásledování vozidla s tunningovými úpravami".
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím žadateli sdělil následující:
Dotazovaná policistka je stále ve služebním poměru a je služebně zařazena na stejném místním oddělení policie. Vzhledem k tomu, že probíhá trestní řízení, vyčká příslušný služební funkcionář stran opatření vůči policistce pravomocného rozhodnutí soudu.
Oldřiška Šlosarová, 05.12.2025