Informace k výkonu služby

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:

„… o poskytnutí informace týkající se výsledku projednání záležitosti, kterou jsem podal dne 8. 1.2026 jako podnět k možnému protiprávnímu jednání řidiče služebního vozidla Policie České republiky (RZ 8AA7519) při předjíždění cyklisty dne 18. 11. 2025 v ulici 5. května v Praze 4, přičemž podnět byl projednáván v režimu zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Žádám o sdělení:

1. zda bylo řízení v uvedené věci ke dni vyřízení této žádosti ukončeno,

2. pokud ano, jaký byl jeho výsledek, zejména zda bylo shledáno porušení povinnosti policisty,

3. jaké závěry či opatření byly v obecné rovině přijaty (bez uvedení osobních údajů). V případě, že řízení ke dni vyřízení této žádosti dosud nebylo ukončeno, žádám alespoň o sdělení této skutečnosti.“...

Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli poskytl následující:

ad 1.,2,.3. - Zahájení řízení ve věcech kázeňských pro jednání, které má znaky přestupku, proběhlo podle § 178 odst. 1 a 2 písm. b) zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů. Ke dni vyřízení této žádosti nebylo řízení dosud pravomocně ukončeno.

Oldřiška Šlosarová, 02.03.2026

