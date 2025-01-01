Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Informace k výjezdům PČR na určitou adresu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel zažádal informaci o počtu, datech a stručném popisu výjezdů policie na konkrétní adresu.
Povinný subjekt žádost posoudil a s ohledem na skutečnost, že adresa odkazovala na dům s mnoha byty, poskytl žadateli požadovanou informaci bez osobních údajů.
Počet výjezdů: 7
1) 19. 3. 2024, tvrzená obava o zdraví
2) 1. 7. 2024, tvrzená obava o zdraví
3) 19. 7. 2024, obava o zdraví
4) 29. 6. 2025, rušení nočního klidu
5) 30. 6. 2025, tvrzená obava o zdraví
6) 26. 7. 2025, obava z ohrožení života a zdraví
7) 3. 8. 2025, podezření na jednání proti veřejnému pořádku.
Vyřizuje:
kpt. Mgr. Jan Tollar