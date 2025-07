Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Informace k výjezdu policejní hlídky

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel požaduje informace k výjezdům policejní hlídky ze dne 25. 05. 2025, konkrétně:

- "poskytnutí zkopií zpráv z výjezdu (služebních záznamů či obdobných dokumentů),

- uvedení čísel jednacích jednotlivých událostí,

- případně jiných údajů, které jsou vedeny k daným incidentům."

Policie České republiky sdělila žadateli, že dne 25. 05. 2025 v čase 01:02 hod. bylo na tísňové lince 158 přijato oznámení, a to ve věci opakovaného rušení nočního klidu ze strany sousedů. Na základě tohoto oznámení byla na uvedenou adresu vyslána integrovaným operačním střediskem (dále jen "IOS") policejní hlídka obvodního oddělení Kostelec nad Černými lesy. Před příjezdem hlídky bylo týmž oznamovatelem v čase 01:16 opětovně voláno s tím, že na této adrese je hudba ještě hlasitější. Při příjezdu hlídky v čase 01:24 hod. byl na místě zjištěn klid. Přesto tato kontaktovala jak oznamovatele, tak označené narušitele nočního klidu. Vzhledem k tomu, že v uvedenou dobu nebylo hlídkou zjištěno, že by na místě docházelo k protiprávní jednání, byl o výsledku policejního šetření vyrozuměn prostřednictvím radiostanice pracovník IOS, který policejní výjezd zaznamenal pouze do knihy fonogramů a hlášení v komunikačním a řídícím systému IOS bez další evidence. V informačním systému u povinného subjektu tak není evidován žádný dokument či jiný úřední záznam, který by se vztahoval k této události. Hlídka místo opustila v čase 01:47 hod.

Zpracoval:

Mgr. Jarmila Motáková

10. 7. 2025

Vkladatel:

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková

14. 7. 2025

