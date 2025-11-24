Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace k veřejným zakázkám
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
" … žádám o zpřístupnění následující informace:
1. Usnesení o odložení trestní věci (včetně odůvodnění), která se prověřovala na základě podání Ministerstvo spravedlnosti ze dne 12. února 2024, podle kterého mohlo dojít ke spáchání trestného činu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě (§ 256 trestního zákoníku) nebo trestného činu pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži (§ 257 trestního zákoníku) ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv …"
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy (dále jen "povinný subjekt"), posoudila tuto žádost o informace dle §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu k informacím a s odkazem na § 15 odst. 3 téhož zákona, žadateli poskytl dokument Usnesení podle ustanovení § 159a odst. 1 trestního řádu, pod č.j. KRPA-61642-20/TČ-2024-000093-SL, ze dne 25.09.2025 v anonymizované podobě.
Oldřiška Šlosarová, 24.11.2025