Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace k určenému dokumentu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
…„Dne 14.5.2026 mi sdělil Veřejný ochránce práv ve věci rušení nočního klidu festivale Metronome a nečinnosti policie ČR, že: „krajské ředitelství by Vám mělo odpovědět cca začátkem května 2026 – tedy v těchto dnech“. Po konání festivalu Metronome v roce 2025 jsem podal k povinnému subjektu „Stížnost na několikaleté ignorování rušení nočního klidu prominentním festivalem Metronome v Praze“. V reakci na to jsem od povinného subjektu obdržel dokument „Vyrozumění k podání ze dne 08.07.2025“ pod Č. j. KRPA-216785-2/ČJ-2025-001157-KU. Protože jsem nebyl s vyřízením stížnosti spokojen, podal jsem stížnost proti způsobu vyřízení stížnosti.
Protože jsem od povinného subjektu neobdržel žádnou reakci, následně jsem podal v této věci podnět. Veřejný ochránce práv kontaktoval povinný subjekt, který mu sdělil, že odpověď měla být odeslána začátkem května. Protože do dnešního dne žádná odpověď nepřišla, podává žádost o informace, abych se odpovědi domohl. Žádám tedy odpověď na stížnost proti vyřízení stížnosti, který mi podle povinného subjektu měla být zaslána již začátkem května. Pro lepší identifikaci zasílám v příloze dokumenty, na které zde odkazuji.“...
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli požadovaný dokument Vyrozumění o přezkoumání způsobu vyřízení upozornění vedené pod č.j. KRPA-58112-4/ČJ-2026- 000066-KU024 poskytl.
Oldřiška Šlosarová, 18.06.2026