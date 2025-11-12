Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace k umístění reklamních zařízení
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informace, a to v tomto znění žádosti:
„… s odvoláním na zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím bychom vás tímto rádi požádali o sdělení informací týkajících se reklamního zařízení, které je umístěno na pozemku 3403/7 k. ú. Michle, orientační GPS 50.0566000N, 14.4711300E. Dle Vašeho sdělení z 22. 8.2025 je zde toto reklamní zařízení umístěno v rozporu se zákonem. Vyřízení našeho podání jste postoupili odboru pozemních komunikací a drah Magistrátu hl. m. Prahy. Informoval Vás zmíněný odbor o způsobu vyřízení podnětu? Pokud ano, jak byl podnět vyřízen? …“
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli poskytl následující:
Dne 22.09.2025 obdržel povinný subjekt sdělení od Odboru pozemních komunikací a drah Magistrátu hlavního města Prahy, v němž tento odbor uvedl, že není v dané věci příslušný k dalšímu jednání, a doporučil obrátit se na stavební úřad příslušné městské části. Předmětný podnět byl následně Oddělením dopravního inženýrství, se sídlem Kongresová 2/1666 140 00 Praha 4, tomuto úřadu postoupen pod č. j. KRPA-262907-5/ČJ-2025-0000DŽ.
Oldřiška Šlosarová, 12.11.2025