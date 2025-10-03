Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace k umístění reklamních zařízení v silničním ochranném pásmu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění:
„… s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás tímto žádám o poskytnutí seznamu vydaných souhlasných stanovisek k provozování reklamních zařízení v ochranném pásmu místních komunikací I. třídy na území hlavního města Prahy v období od 1. 1.2024 do 9. 9. 2025, s informacemi:
• parcelní číslo,
• katastrální území,
• souřadnice,
• č. j. nebo spis. zn. stanoviska,
• datum začátku platnosti stanoviska,
• doba platnosti stanoviska. ..."
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli sdělil následující:
V uvedeném období od 01.01.2024 do 09.09.2025 nebylo povinným subjektem, Krajským ředitelstvím policie hlavního města Prahy, vydáno žádné souhlasné stanovisko k umístění reklamního zařízení v ochranném pásmu komunikace 1. třídy na území hl. m. Prahy.
Oldřiška Šlosarová, 3.10.2025