Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace k trestnímu řízení
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel jako právnická osoba i fyzická osoba žádal poskytnutí informací a umožnění přístupu ke spisům za období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023.
I. Vymezení žádosti
1. Žádám o sdělení, zda Policie České republiky vedla v uvedeném období vůči mé osobě:
1.1. úkony trestního řízení (včetně fáze prověřování dle § 158 trestního řádu),
1.2. -trestní řízení,
1.3. evidenci oznámení či jiných podání,
1.4. -případně jiná šetření.
II. Požadované informace a dokumenty
2. V případě existence jakýchkoli záznamů či řízení žádám o poskytnutí:
2.1. -všech spisových značek a čísel jednacích,
2.2. -označení útvaru Policie ČR, který věc vedl,
2.3.-data zahájení a ukončení úkonů,
2.4.-stručného popisu předmětu řízení nebo prověřování,
2.5. -informace o tom, na základě jakého podnětu bylo řízení zahájeno,
2.6.-označení orgánu či osoby, která podnět podala (pokud to právní předpisy umožňují),
2.7. - informace o průběhu řízení v základním rozsahu,
2.8. - informace o výsledku řízení (zejména odložení, zahájení trestního stíhání, postoupení, jiné ukončení).
3. Současně žádám o zaslání kopií všech rozhodnutí a relevantních dokumentů, zejména:
3.1. - usnesení o odložení věci,
3.2. - usnesení o zahájení trestního stíhání,
3.3. - případných dalších meritorních rozhodnutí,
3.4. - dalších dokumentů, které lze poskytnout bez porušení zákona.
III. Přístup ke spisu a dokumentům
4. Jako osoba, které se věc týká, žádám dále o:
4.1. - umožnění nahlédnutí do spisu dle § 65 trestního řádu,
4.2. - případně o zaslání kopií relevantních dokumentů, zejména:
4.3. - usnesení o odložení věci,
4.4. - usnesení o zahájení trestního stíhání (pokud bylo vydáno),
4.5. - jiných meritorních rozhodnutí,
4.6. - informaci o výsledku řízení (např. odložení, postoupení, jiné ukončení),
4.7. - případných dalších rozhodnutí, která lze poskytnout. …"
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy posoudila tuto žádost podle §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu k informacím a žadateli poskytla následující:
ad 1) - 4) Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy nevede trestní řízení ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů, vůči právnické osobě.
Žádost fyzické osoby byla zaslána odboru pověřence pro ochranu osobních údajů Policejního prezidia České republiky k dalšímu opatření s odkazem na ustanovení § 28 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
Oldřiška Šlosarová, 13.05.2026