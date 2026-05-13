Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Informace k trestnímu řízení

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel jako právnická osoba i fyzická osoba žádal poskytnutí informací a umožnění přístupu ke spisům za období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023.

I. Vymezení žádosti

1. Žádám o sdělení, zda Policie České republiky vedla v uvedeném období vůči mé osobě:

1.1. úkony trestního řízení (včetně fáze prověřování dle § 158 trestního řádu),

1.2. -trestní řízení,

1.3. evidenci oznámení či jiných podání,

1.4. -případně jiná šetření.

II. Požadované informace a dokumenty

2. V případě existence jakýchkoli záznamů či řízení žádám o poskytnutí:

2.1. -všech spisových značek a čísel jednacích,

2.2. -označení útvaru Policie ČR, který věc vedl,

2.3.-data zahájení a ukončení úkonů,

2.4.-stručného popisu předmětu řízení nebo prověřování,

2.5. -informace o tom, na základě jakého podnětu bylo řízení zahájeno,

2.6.-označení orgánu či osoby, která podnět podala (pokud to právní předpisy umožňují),

2.7. - informace o průběhu řízení v základním rozsahu,

2.8. - informace o výsledku řízení (zejména odložení, zahájení trestního stíhání, postoupení, jiné ukončení).

3. Současně žádám o zaslání kopií všech rozhodnutí a relevantních dokumentů, zejména:

3.1. - usnesení o odložení věci,

3.2. - usnesení o zahájení trestního stíhání,

3.3. - případných dalších meritorních rozhodnutí,

3.4. - dalších dokumentů, které lze poskytnout bez porušení zákona.

III. Přístup ke spisu a dokumentům

4. Jako osoba, které se věc týká, žádám dále o:

4.1. - umožnění nahlédnutí do spisu dle § 65 trestního řádu,

4.2. - případně o zaslání kopií relevantních dokumentů, zejména:

4.3. - usnesení o odložení věci,

4.4. - usnesení o zahájení trestního stíhání (pokud bylo vydáno),

4.5. - jiných meritorních rozhodnutí,

4.6. - informaci o výsledku řízení (např. odložení, postoupení, jiné ukončení),

4.7. - případných dalších rozhodnutí, která lze poskytnout. …"

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy posoudila tuto žádost podle §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu k informacím a žadateli poskytla následující:

ad 1) - 4) Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy nevede trestní řízení ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů, vůči právnické osobě. 

Žádost fyzické osoby byla zaslána odboru pověřence pro ochranu osobních údajů Policejního prezidia České republiky k dalšímu opatření s odkazem na ustanovení § 28 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Oldřiška Šlosarová, 13.05.2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 