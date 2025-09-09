Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace k trestnímu řízení
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal o poskytnutí informace, a to ve znění žádosti:
Věc: 1-Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Zveřejněním v elektronické podobě .Kauza Tomio Okamura - chirurgové z dovozu - prokazující zahájení trestního stíhání validním dokumentem-veřejnou litinou ,, Usnesením policejního orgánu o zahájení ,, a souhlas státního zástupce ,, s náležitostmi dle :
Zákona č. 1/1993 Sb. Ústavy ČR ČL.10, v návaznosti na Mezinárodní smlouvu o fungování Evropské unie ČL. 114 , Nařízení Rady EU č. 910/2014 zákona č. 297/2016 Sb. vyjádřenou vůlí podepisujícího digitálním podpisem, včetně náležitostí dle zákona č. 499/2004 Sb. O archivnictví a spisové službě tj. č.j. číslem jednacím dokumentu původce, JID jednoznačným identifikátorem dokumentu prokazující jeho pravdivost a autenticitu.
2-Včetně poskytnutí informací v elektronické podobě konkrétních dokumentů jako je žádost policejního orgánu o vydání poslance Tomia Okamury ke stíhání a čísla datové správy jak bylo zákonným způsobem komunikováno mezi orgány státní moci navzájem dle zákona č. 300/2008 Sb, § 1 odst a) věty poslední, včetně všech metadat záznamů k jednotlivým dokumentům- veřejným listinám zajišťující právo na ,,Účinnou soudní ochranu,, dle CHARTY OSN, které není Ústavou ČR upraveno.
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy (dále jen "povinný subjekt"), posoudila tuto žádost o informace dle §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu k informacím a žadateli sdělila následující:
Kompletní spisový materiál týkající se trestního stíhání osoby Tomio Okamura se všemi písemnostmi včetně Vámi požadovaných dokumentů se nachází u jiného povinného subjektu a to u Obvodního soudu pro Prahu 1, Ovocný trh č. 587/14, 112 94, Praha 1. Požadovanou informaci/dokumenty je tak třeba si vyžádat u tohoto povinného subjektu, který tímto spisovým materiálem disponuje.
Žadatel žádal o doplnění poskytnuté informace, a to ve znění doplňující žádosti:
Věc: 1- Žádost o poskytnutí doplňujících informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ZVEŘEJNĚNÍM v elektronické podobě ( nikoliv v písemné- listinné- analogové podobě) k žádosti ze dne 7.8.2025 Kauza Tomio Okamura-vzájemná komunikace mezi orgány státní moci dle zák. č. 300/2008 Sb. DS na DS průkazně evidovaným číslem datové zprávy které :
a) byly zákonným způsobem průkazně přiřazeny při vzájemné komunikaci mezi povinnou a Obvodním státním zastupitelstvím pro Prahu 1 ,( konkrétní čísla datových zpráv , včetně jejich metadat )
b) byly zákonným způsobem průkazně přiřazeny při vzájemné komunikaci mezi povinnou a Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR ,( konkrétní čísla datových zpráv , včetně jejich metadat )
c) byly zákonným způsobem průkazně přiřazeny při vzájemné komunikaci mezi povinnou a Obvodním soudem pro Prahu 1 ,( konkrétní čísla datových zpráv , včetně jejich metadat ) Kdy z veřejných informací plyne, že povinná provádí nezákonnou komunikaci na ,,papírech,, v písemné podobě , kdy byla zřejmě obětí a pod kybernetickým útokem bez následného oznámení NUKIB.
d) vede povinná zákonným způsobem trestní spisy v elektronické podobě , vytvářením metadat záznamů dokumentů v elektronické podobě s jejich uložením na pevném disku ze kterého jej může průkazně a transparentně v elektronické podobě následně poskytnout veřejným soudům, lidu a mediím dle zákona č. 106/1999 Sb. jako ve věci Č. j. KRPA-250699-2/ČJ-2025-0000OS, poslance Tomia Okamury ? ANO, nebo NE. Pokud ANO, tak je veřejnosti na základě Ústavního práva poskytněte.
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy (dále jen "povinný subjekt"), posoudila tuto žádost o informace dle §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu k informacím a žadateli sdělila následující:
ad 1 a-d) Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, jako povinný subjekt komunikuje s příslušným státním zastupitelstvím přes interní informační systém policie, do kterého má státní zástupce přístup. S Poslaneckou sněmovnou bylo komunikováno prostřednictvím datových zpráv doručených prostřednictvím datové schránky (datové zprávy číslo ISDS 1460963514, ISDS 1480880853).
Interní informační systém policie ohledně evidence trestního řízení je pracovním prostředím pro vytváření spisu, nikoliv elektronickým spisem ve smyslu zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). Elektronicky vedenou spisovou službu je tedy třeba odlišovat od trestního spisu, který je veden v listinné podobě. Kompletní spisový materiál, tj. trestní spis týkající se trestního stíhání osoby Tomio Okamura byl v listinné podobě předán na příslušné Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1 (státním zástupcem následně podána obžaloba a společně s trestním spisem v listinné podobě předána příslušnému Obvodnímu soudu pro Prahu 1, Ovocný trh č. 587/14, 112 94, Praha 1).
Kompletní spisový materiál týkající se trestního stíhání osoby Tomio Okamura se všemi písemnostmi včetně Vámi požadovaných dokumentů se nachází u jiného povinného subjektu (viz výše). Požadovanou informaci/dokumenty je tak třeba si vyžádat u tohoto povinného subjektu, který tímto spisovým materiálem disponuje.
Oldřiška Šlosarová, 9.9.2025