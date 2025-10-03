Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Informace k trestnímu řízení

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel žádal o poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:

 „… Vás žádám o zpřístupnění následující informace:

Usnesení o odložení trestní věci (včetně odůvodnění), která se prověřovala na základě podání Ministerstva spravedlnosti dne ze 14. února 2025, podle kterého mohlo dojít ke spáchání trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby v souvislosti s přidělováním parkovacích karet v Praze ze strany Magistrátu Hlavního města Prahy …"

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy (dále jen "povinný subjekt"), posoudila tuto žádost o informace dle §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu k informacím a s odkazem na § 15 odst. 3 téhož zákona, žadateli sdělil, že věc byla ukončena Opatřením o uložení, nikoliv požadovaným usnesením o odložení věci. Dokument Opatření č.j. KRPA-15429-9/ČJ-2025-001179-KRA, ze dne 28.04.2025, kterým bylo uloženo prověřování výše uvedené věci, povinný subjekt žadateli poskytl v anonymizované podobě.

Oldřiška Šlosarová, 3.10.2025

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 