Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace k trestnímu řízení
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal o poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
„… Vás žádám o zpřístupnění následující informace:
Usnesení o odložení trestní věci (včetně odůvodnění), která se prověřovala na základě podání Ministerstva spravedlnosti dne ze 14. února 2025, podle kterého mohlo dojít ke spáchání trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby v souvislosti s přidělováním parkovacích karet v Praze ze strany Magistrátu Hlavního města Prahy …"
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy (dále jen "povinný subjekt"), posoudila tuto žádost o informace dle §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu k informacím a s odkazem na § 15 odst. 3 téhož zákona, žadateli sdělil, že věc byla ukončena Opatřením o uložení, nikoliv požadovaným usnesením o odložení věci. Dokument Opatření č.j. KRPA-15429-9/ČJ-2025-001179-KRA, ze dne 28.04.2025, kterým bylo uloženo prověřování výše uvedené věci, povinný subjekt žadateli poskytl v anonymizované podobě.
Oldřiška Šlosarová, 3.10.2025