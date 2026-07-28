Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace k trestnímu řízení
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění:
"... Národní galerie v Praze, se na Vás obrací jako žadatel ve smyslu 3 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ”), se žádostí o poskytnutí níže uvedených informací a dokumentů.
Tato žádost se týká se věci, v níž Obvodní ředitelství policie Praha I, SKPV, odbor hospodářské kriminality, 1. oddělení hospodářské kriminality, požádalo Národní galerii v Praze dopisem ze dne 5. 5. 2026, č. j. KRPA-389615-7/TČ-2025-001191-1-NB, o doplnění jejího vyjádření ze dne 4. 2.2026. Národní galerie v Praze na uvedenou žádost odpověděla dopisem č. j. NG/945/2026.
Následně jsme se neoficiální cestou dozvěděli, že prověřování mělo být ukončeno odložením věci, oficiálně jsme však o tom, zda a jakým způsobem byla věc vyřízena informováni nebyli.
S ohledem na výše uvedené žádáme podle InfZ o poskytnutí těchto informací a dokumentů:
1. sdělení, zda byla věc vedená pod shora uvedeným číslem jednacím, případně pod navazujícím spisovým označením, již vyřízena nebo skončena;
2. pokud byla věc vyřízena nebo skončena, sdělení, jakým konkrétním procesním způsobem k vyřízení došlo, zejména zda byla věc odložena podle S 159a zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů, odevzdána jinému orgánu, předána k jinému postupu, skončena zahájením trestního stíhání, nebo vyřízena jiným způsobem;
3. sdělení data vydání příslušného rozhodnutí, usnesení, záznamu nebo jiného písemného výstupu, kterým byla věc vyřízena, a informace, zda toto rozhodnutí nebo usnesení nabylo právní moci, pokud je údaj o právní moci k dispozici;
4. poskytnutí kopie rozhodnutí, usnesení, záznamu nebo jiného písemného dokumentu, kterým byla věc vyřízena. Pokud byla věc odložena, žádáme zejména o kopii usnesení o odložení věci, včetně odůvodnění a vyznačení právní moci, je-li k dispozici. ..."
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy posoudila tuto žádost podle §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu k informacím a § 15 odst. 3 téhož zákona a žadateli poskytla následující:
ad 1) věc je již ukončena.
ad 2) věc byla tzv administrativně uložena bez přijetí dalších opatření.
ad 3) - ad 4) Anonymizované administrativní uložení věci ze dne 29.5.2026 vydané pod výše uvedeným čj.:KRPA389615/TČ-2025-001191 Obvodním ředitelstvím policie Praha I, odborem hospodářské kriminality. Administrativní uložení nabylo právní moci dne 11.6.2026, kdy bylo doručeno oznamovateli.
Oldřiška Šlosarová, 28.07.2026