Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace k trestnímu řízení
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací, zda byly zahájeny úkony trestního řízení proti společnosti New Project Development s.r.o, společnosti Shikun & Binui Europe B.V., proti jmenovaným třem jednatelům společnosti New Project Development s.r.o, proti třem společnostem, kterým je New Project Development s.r.o. jediným společníkem, a to společnost Asbud Praga sp. z o.o., společnost Asbud Towarowa sp. z o.o., společnost Asbud Mokotow sp. z o.o..
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy posoudila tuto žádost podle §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu k informacím žadateli sdělila následující:
Krajským ředitelstvím policie hlavního města Prahy ani jeho Obvodními ředitelstvími policie Praha I-IV nebyly zahájeny úkony trestního řízení proti žádnému z výše uvedených subjektů.
Oldřiška Šlosarová, 28.07.2026