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hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Informace k trestnímu řízení

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel žádal poskytnutí informací, zda byly zahájeny úkony trestního řízení proti společnosti New Project Development s.r.o, společnosti Shikun & Binui Europe B.V., proti jmenovaným třem jednatelům společnosti New Project Development s.r.o, proti třem společnostem, kterým je New Project Development s.r.o. jediným společníkem, a to společnost Asbud Praga sp. z o.o., společnost Asbud Towarowa sp. z o.o., společnost Asbud Mokotow sp. z o.o..

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy posoudila tuto žádost podle §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu k informacím žadateli sdělila následující:

Krajským ředitelstvím policie hlavního města Prahy ani jeho Obvodními ředitelstvími policie Praha I-IV nebyly zahájeny úkony trestního řízení proti žádnému z výše uvedených subjektů.

Oldřiška Šlosarová, 28.07.2026

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