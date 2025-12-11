Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace k trestnímu řízení
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
" … s odvoláním na zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., bych vás rád požádal o sdělení informace, zda máte evidován případ loupežného přepadení mladé ženy v bytě na adrese Čelakovského sady 432/12, Praha 2, který se stal někdy kolem roku 1987 (nevím to přesně). Došlo při něm ke krádeži zlatých šperků v bytě, nedošlo ke zranění ženy (18 let), která byla v bytě sama. Čin pravděpodobně spáchal taxikář.
Sdělte mi prosím datum, kdy k tomuto loupežnému přepadení došlo. Tento případ měl být také popsán v tehdy vydávaném časopise Signál, případně v jeho svazcích kriminální příběhy. Chtěl bych tento článek najít …"
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy (dále jen "povinný subjekt"), posoudila tuto žádost o informace dle §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu k informacím a žadateli sdělil následující:
Provedeným šetřením v evidenčních systémech povinného subjektu Krajského ředitelství hlavního města Prahy nebyl nalezen Vámi popisovaný případ.
Oldřiška Šlosarová, 11.12.2025