Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Informace k trestnímu řízení

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:

" … s odvoláním na zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., bych vás rád požádal o sdělení informace, zda máte evidován případ loupežného přepadení mladé ženy v bytě na adrese Čelakovského sady 432/12, Praha 2, který se stal někdy kolem roku 1987 (nevím to přesně). Došlo při něm ke krádeži zlatých šperků v bytě, nedošlo ke zranění ženy (18 let), která byla v bytě sama. Čin pravděpodobně spáchal taxikář.

Sdělte mi prosím datum, kdy k tomuto loupežnému přepadení došlo. Tento případ měl být také popsán v tehdy vydávaném časopise Signál, případně v jeho svazcích kriminální příběhy. Chtěl bych tento článek najít …"

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy (dále jen "povinný subjekt"), posoudila tuto žádost o informace dle §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu k informacím a žadateli sdělil následující:

Provedeným šetřením v evidenčních systémech povinného subjektu Krajského ředitelství hlavního města Prahy nebyl nalezen Vámi popisovaný případ.

Oldřiška Šlosarová, 11.12.2025

