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hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Informace k trestnímu řízení

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

"... Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a s přihlédnutím k čl. 17 Listiny základních práv a svobod, žádám o poskytnutí následujících informací k trestnímu řízení vedenému pod sp. zn. KRPA-91937/TČ-2025:

1. V jaké fázi se v současné době nachází výše uvedené trestní řízení? (Zda jde o fázi prověřování, či již bylo zahájeno trestní stíhání konkrétní osoby/osob).

2. Bylo již v této věci sděleno obvinění konkrétní fyzické či právnické osobě? Pokud bylo sděleno obvinění, kolika osobám se tak stalo a o jakou právní kvalifikaci skutku (trestného činu) se jedná a je obviněná osoba veřejným činitelem? …“

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy (dále jen "povinný subjekt") následně posoudila tuto žádost podle §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu k informacím a žadateli sdělila následující:

ad) 1 - nachází se ve fázi prověřování

ad) 2 - nebylo sděleno obvinění

Oldřiška Šlosarová, 05.06.2026

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