Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Informace k trestnímu řízení

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:

"… Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následující informace:

1. Usnesení (včetně odůvodnění) o odložení trestní věci, jejíž podstatou bylo vloupání do objektu Velvyslanectví Arménské republiky v Praze 6 - Dejvicích, které bylo oznámeno v první polovině prosince roku 2025. ..."

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy (dále jen "povinný subjekt"), posoudila tuto žádost o informace dle §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu k informacím a s odkazem na § 15 odst. 3 téhož zákona žadateli požadovaný dokument Usnesení podle § 159a odst. 5 trest. řádu, pod č.j. KRPA-384990 36/TČ-2025-001117 ze dne 27.03.2026 v anonymizované podobě poskytla.

Oldřiška Šlosarová, 14.05.2026

