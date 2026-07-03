Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace k trestnímu řízení
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
" … V návaznosti na Vaši odpověď č. j. KRPA-73205-5/ČJ-2026-0000OS ze dne 12. 3. 2026 Vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací:
1. Zda v předmětné věci došlo k zahájení trestního stíhání.
2. Zda byla v této věci jakákoli osoba obviněna, a to bez uvedení totožnosti či jiných identifikačních údajů.
3. V jaké procesní fázi se věc aktuálně nachází (v obecné rovině).
4. Zda byla věc odložena, případně kdy a z jakého obecného důvodu.
5. Zda byla věc předána jinému orgánu veřejné moci nebo jinak postoupena ... "
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy (dále jen "povinný subjekt"), posoudila tuto žádost o informace dle §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu k informacím a žadateli sdělila následující:
ad 1. Nedošlo.
ad 2. Viz bod ad 1.
ad 3. Věc je v šetření.
ad 4. Věc byla předána v rámci povinného subjektu k dalšímu řízení na Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Služba kriminální policie a vyšetřování, Odbor obecné kriminality, se sídlem Kongresová 1666/2, 140 00, Praha 4.
Oldřiška Šlosarová, 03.07.2026