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hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Informace k trestnímu řízení

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:

" … V návaznosti na Vaši odpověď č. j. KRPA-73205-5/ČJ-2026-0000OS ze dne 12. 3. 2026 Vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací:

1. Zda v předmětné věci došlo k zahájení trestního stíhání.

2. Zda byla v této věci jakákoli osoba obviněna, a to bez uvedení totožnosti či jiných identifikačních údajů.

3. V jaké procesní fázi se věc aktuálně nachází (v obecné rovině).

4. Zda byla věc odložena, případně kdy a z jakého obecného důvodu.

5. Zda byla věc předána jinému orgánu veřejné moci nebo jinak postoupena ... "

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy (dále jen "povinný subjekt"), posoudila tuto žádost o informace dle §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu k informacím a žadateli sdělila následující:

ad 1. Nedošlo.

ad 2. Viz bod ad 1.

ad 3. Věc je v šetření.

ad 4. Věc byla předána v rámci povinného subjektu k dalšímu řízení na Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Služba kriminální policie a vyšetřování, Odbor obecné kriminality, se sídlem Kongresová 1666/2, 140 00, Praha 4.

Oldřiška Šlosarová, 03.07.2026

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