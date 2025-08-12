Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Informace k trestnímu řízení

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatelka žádala o poskytnutí informace, a to ve znění žádosti:

„… Tímto žádám o v nutné míře anonymizované usnesení o odložení případu zřícení římsy v pražském centru na zastávku tramvaje Lazarská. Pád římsy zapříčinil smrt muže. K události došlo 8. srpna 2024. …“

Žadatelce bylo požadované usnesení ved. pod spis. zn. KRPA-253663-69/TČ-2024-001179-1-JIN ze dne 30. května 2025  v anonymizované podobě poskytnuto.

Oldřiška Šlosarová, 12.8.2025

