Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace k trestnímu řízení
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
".... Tímto Vás dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zdvořile vzhledem k veřejnému zájmu žádám, o: Anonymizovanou kopii odložení věci vedené u Krajského ředitelství Policie hl. m. Prahy pod č.j. KRPA-81743-110/TČ-2025 a anonymizované rozhodnutí o stížnosti proti věci vedené u Krajského ředitelství Policie hl.m. Prahy pod č.j. KRPA-81743-110/TČ-2025. ..."
následně doplnění žádosti ze dne 01.06.2026, a to v tomto znění žádosti:
"....Tímto Vás dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zdvořile vzhledem k veřejném zájmu žádám, o: Anonymizovanou kopii odložení věci vedené u Krajského ředitelství Policie hl. m. Prahy pod č.j. KRPA-81743-110/TČ-2025-000093 a anonymizované rozhodnutí o stížnosti proti věci vedené u Krajského ředitelství Policie hl. m. Prahy pod č.j. KRPA-81743-110/TČ-2025-000093. .."
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy posoudila tuto žádost podle §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu k informacím a § 15 odst. 3 téhož zákona a žadateli poskytla následující:
Anonymizovanou kopii o odložení věci dle ust. § 159a odst. 1 tr. řádu čj.KRPA-81743/TČ-2025-000093 ze dne 26.2.2026 a anonymizovanou kopii Usnesení podle § 148 odst. 1 písm. c) trestního řádu ze dne 15.5.2026 Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 pod sp. zn. ZN 1194/2025-53.
Oldřiška Šlosarová, 03.07.2026