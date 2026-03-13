Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Informace k trestnímu řízení

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel žádal poskytnutí informací týkajících se podezření z krádeže labutí na pražské náplavce, kde mimo jiné žádal:

  • zda se již policejní orgán podnětem se shodným předmětem zabývá,
  • v jakém časovém období bylo podáno trestní oznámení.

Povinný subjekt žadateli sdělil, že ve věci, na základě podnětu podaného v druhé polovině ledna 2026, probíhá trestní řízení, a to v neveřejné fázi přípravného řízení. Ve zbytku žádosti bylo vydáno Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.

Oldřiška Šlosarová, 13.03.2026

