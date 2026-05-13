Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace k trestnímu řízení
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
" … dovoluji si Vás tímto požádat o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to o rozhodnutí vydaná ve věci, o níž je referováno v článku „Řidič tramvaje se v Praze bránil před agresivním cestujícím tyčí. Nutná obrana, uzavřela policie“ publikovaném na serveru novinky.cz dne 7. 11. 2025 https://www.novinky.cz/clanek/krimi-ridic tramvaje-se-v-praze-branil-pred-agresivnim-cestujicim-tyci-nutna-obrana-uzavrela-policie-40547244, a to včetně navazujících rozhodnutí státních zastupitelství …"
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy (dále jen "povinný subjekt"), posoudila tuto žádost o informace dle §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu k informacím a s odkazem na § 15 odst. 3 téhož zákona žadateli poskytla v anonymizované podobě následující dokumenty:
1. Návrh na zastavení trestního stíhání podle § 166 odst. 3 trest. řádu, pod č.j. KRPA-22706 158/TČ-2024-001371-BORD, ze dne 30.06.2025.
2. Usnesení o zastavení trestního stíhání podle § 172 odst. 1 písm. b) trest. řádu, pod č.j. 2 ZT 71/2024-53, ze dne 18.09.2025.
3. Usnesení o zamítnutí stížnosti podle § 148 odst. 1 písm. c) trest. řádu, pod č.j. 0 KZT 7998/2025-17, ze dne 10.10.2025.
Oldřiška Šlosarová, 13.05.2026