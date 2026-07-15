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Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Informace k trestnímu řízení

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel žádal poskytnutí anonymizovaných kopií usnesení o zahájení trestního řízení ve věci trestného činu podpory a propagace terorismu dle § 312e ohledně kterých bylo trestní řízení zahájeno v letech 2022, 2023 a 2024 vedených Krajským ředitelstvím policie hlavního města Prahy, Odbor extrémismu a terorismu, 2.oddělení.

Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli poskytl následující:

Jedná se celkem o 5 čísel jednacích, které byly vedeny Krajským ředitelstvím policie hlavního města Prahy, Odbor extrémismu a terorismu, 2.oddělení. Jedná se o následující Č.j.: KRPA-220002/TČ-2021-000042, KRPA-35827/TČ-2022-000042, KRPA-352710/TČ-2022-000042, KRPA-366842/TČ-2022-000042 a KRPA-179669/TČ-2023-000042. Ve spisech pod Č.j. KRPA-366842/TČ-2022-000042 a KRPA-179669/TČ-2023-000042 nebylo usnesení o zahájení trestního stíhání vyhotoveno, neboť věc byla v obou případech ukončena vydáním usnesení o odložení dle § 159a odst. 5 trestního řádu (neznámý pachatel). V předchozích třech spisech, však usnesení o zahájení trestního stíhání vydána byla.

Povinný subjekt vyhledal Vámi požadované informace, které Vám po provedení anonymizace v souladu s ust. § 15 odst. 3 informačního zákona poskytuje v příloze této písemnosti.

Jedná se o následující dokumenty:

- Č.j. KRPA-220002/TČ-2021-000042, kdy se jedná celkem o 4 písemnosti:

- Usnesení o zahájení trestního stíhání ze dne 13.10.2022

- Usnesení o zahájení trestního stíhání ze dne 01.12.2022

- Usnesení o zahájení trestního stíhání ze dne 03.02.2023

- Usnesení o zahájení trestního stíhání ze dne 16.06.2023

- Č.j.KRPA-35827/TČ-2022-000042 - Usnesení o zahájení trestního stíhání ze dne 19.07.2022

- Č.j.KRPA-352710/TČ-2022-000042 - Usnesení o zahájení trestního stíhání ze dne 02.11.2022.

Oldřiška Šlosarová, 15.07.2026

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