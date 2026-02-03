Policie České republiky  

Informace k trestnímu řízení

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:

"... Na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodné přístupu k informacím, žádám o poskytnutí informací ohledně vyšetřování incidentu pobodání staršího muže ve voze metra na stanici Národní třída hlavního města Prahy, ke kterému došlo dne 17.11.2025.

Konkrétní informace které mě zajímají jsou:

1) Zda vyšetřování stále probíhá.

- pokud stále probíhá, tak v jaké fázi se vyšetřování nachází

2) Pokud již došlo k uzavření vyšetřování.

- tak by mě zájímal jeho výsledek a pokud možno tak i motiv …"

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy (dále jen "povinný subjekt"), posoudila tuto žádost o informace dle §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu k informacím a žadateli sdělila následující:

Zdejší povinný subjekt nedisponuje požadovanými informacemi, neboť se věc nachází u jiného povinného subjektu, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, kam byla postoupena z důvodu místní příslušnosti.

Oldřiška Šlosarová, 03.02.2026

