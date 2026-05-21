Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina
Informace k trestnímu případu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina (dále jen „povinný subjekt“ nebo „KŘP-J“) obdrželo dne 19. května 2026 emailem od žadatele písemnost, ve které žádá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon 106/1999 Sb.,“), tohoto znění:
„Žadatel v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. žádá o informace, které se týkají chovu hospodářských zvířat v obci Pozďatín, kraj Vysočina, souřadnice 49.2362975N, 16.0351206E (https://mapy.cz/zakladni?x=16.0352788&y=49.2362431&z=20&base=ophoto&source=).
V tomto hospodářství má chovatel trest zákazu činnosti spočívající v zákazu držení chovu a péče hospodářských zvířat v hospodářství v trvání 24 měsíců a to od 11.1.2024. v roce 2025 nahlašovatel zkontaktoval KVS, zda dochází ke kontrole výkonu trestu zákazu chovu.
Na tento popud KVS dvakrát zkontrolovala chovatele a zjistila porušení tohoto zákazu a případ předala PČR.
Žadatel žádá o tyto informace:
Jaké kroky v případu Policie ČR učinila, zejména zdali bylo zahájeno trestní stíhání z důvodu porušení uloženého trestu či učiněna jiná opatření v tomto směru
Požadované informace zašlete prosím v anonymizované podobě, tj. bez případných osobních údajů fyzických osob, jejichž souhlas by jinak byl nezbytný k poskytnutí této informace.
Informace zašlete prosím na e-mailovou adresu: marek.vybiral@obrancizvirat“.
Povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. posoudil žádost z hlediska úplnosti povinných údajů a obsahu. K požadovanému sdělujeme:
V období od 11. 1. 2024 bylo proti chovateli xxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxx č.p. xx, okr. Třebíč vedeno jedenkrát (pod KRPJ-82721/TČ-2025-161081-RGR) trestní řízení pro přečiny chov zvířat v nevhodných podmínkách podle § 302a odst. 1 trestního zákoníku a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku. Věc byla se zprávou o výsledku zkráceného přípravného řízení dne 11. 11. 2025 předána Okresnímu státnímu zastupitelství v Třebíči k dalšímu postupu. Rozsudek byl Okresním soudem v Třebíči vyhlášen dne 8. 12. 2025.
mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí
21. květen 2026