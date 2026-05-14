Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace k trestnímu oznámení
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
"… Můj dotaz zní: Podal už někdo na pro-palestinského a údajně ekologického aktivistu, který slovně, obscénními gesty a poté i fyzicky bezdůvodně napadl konkrétního reportéra Incorrect.cz na nedávné demonstraci před Pražským hradem, trestní oznámení? … Pokud tomu tak není, dovoluji si toto trestní oznámení podat …"
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy (dále jen "povinný subjekt"), posoudila tuto žádost o informace dle §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu k informacím a žadateli sdělil následující:
V evidenčních systémech povinného subjektu není evidováno takové oznámení.
Povinný subjekt dále uvádí, že zákon o svobodném přístupu k informacím slouží výhradně k poskytování existujících informací a žádosti podle něho neslouží primárně k podávání trestních oznámení, stížností, opravných prostředků, upozornění na zaměstnance povinného subjektu atp. Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací (viz § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím).
Oldřiška Šlosarová, 14.05.2026