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Informace k telefonickému ověřování

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel se domáhal poskytnutí následujících informací:

„V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o poskytnutí následujících informací k telefonickému ověřování, které mělo proběhnout dne 20. 5. 2026 u Okresního státního zastupitelství v Chebu (dále jen „OSZ Cheb“) ve věci podaného trestního oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu zneužitípravomoci úřední osoby a padělání a pozměňování úřední listiny
a další “:

Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 informačního zákona žadateli požadovaný informace  poskytl.

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