Informace k telefonickému ověřování
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel se domáhal poskytnutí následujících informací:
„V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o poskytnutí následujících informací k telefonickému ověřování, které mělo proběhnout dne 20. 5. 2026 u Okresního státního zastupitelství v Chebu (dále jen „OSZ Cheb“) ve věci podaného trestního oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu zneužitípravomoci úřední osoby a padělání a pozměňování úřední listiny
a další “:
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 informačního zákona žadateli požadovaný informace poskytl.