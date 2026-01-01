Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Informace k provozu automatů v prostorách ředitelství
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel se domáhal poskytnutí informace, zda je provoz automatů na teplé nápoje (káva, čaj apod.) umístěných v prostorách Krajského ředitelství policie kraje hrazen, dotován nebo spolufinancován z rozpočtu Policie ČR, případně ze zdrojů státního rozpočtu?". Pokud je provoz automatů součástí smlouvy o nájmu prostor nebo jiné provozní smlouvy, žádal o sdělení cenové hladiny nabízených nápojů (konkrétně cena za 1 porci kávy/espressa) pro zaměstnance a příslušníky sboru. V případě, že jsou náklady na kávu/nápoje jakkoli reflektovány v provozních výdajích ředitelství, žádal o doložení přehledu těchto výdajů za měsíc březen 2026.".
Povinný subjekt žadateli sdělil, že provoz není dotován, ceny jsou stejné pro všechny (automat nerozlišuje objednavatele), produkt "káva/espresso" není nabízen, že cena srovnatelného produktu (černá káva) je v závislosti na množství a obalu/kelímku 10, 12, respektive 18 Kč a že náklady nejsou reflektovány.