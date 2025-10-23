Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace k provozním záležitostem
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informace ohledně poškození laku služebního vozidla, ke kterému zaslal fotografie.
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím žadateli sdělil, že neeviduje žadatelem dotazované poškození laku služebního dopravního prostředku.
Oldřiška Šlosarová, 23.10.2025