Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace k provozním záležitostem
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění:
".... Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – Náklady na provoz občerstvovacích automatů Vážené Krajské ředitelství policie. V rámci mého analytického výzkumu hospodárnosti nakládání s veřejnými prostředky u složek Policie ČR žádám o poskytnutí následujících informací: Zda je provoz automatů na teplé nápoje (káva, čaj apod.) umístěných v prostorách Krajského ředitelství policie kraje hrazen, dotován nebo spolufinancován z rozpočtu Policie ČR, případně ze zdrojů státního rozpočtu. Pokud je provoz automatů součástí smlouvy o nájmu prostor nebo jiné provozní smlouvy, žádám o sdělení cenové hladiny nabízených nápojů (konkrétně cena za 1 porci kávy/espressa) pro zaměstnance a příslušníky sboru. V případě, že jsou náklady na kávu/nápoje jakkoli reflektovány v provozních výdajích ředitelství, žádám o doložení přehledu těchto výdajů za měsíc březen 2026....."
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy (dále jen "povinný subjekt") následně posoudila tuto žádost podle §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu k informacím a žadateli sdělila následující:
Občerstvovací automaty nejsou hrazeny ani dotovány z rozpočtu Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, ani z jiných zdrojů státního rozpočtu. Automaty jsou umístěny v objektech krajského ředitelství na základě uzavřených smluv o umístění zařízení, přičemž veškeré náklady na jejich provoz, včetně likvidace odpadu hradí provozovatel. Ceny nápojů jsou jednotné pro zaměstnance, příslušníky Policie České republiky i návštěvníky objektů.
Oldřiška Šlosarová, 24.06.2026