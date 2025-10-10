Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace k provozním záležitostem
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal o poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
„… Jaká je legislativní či obvyklá lhůta, ve které je občanovi, jenž byl předvolán k výslechu a podle poučení (hlava IV) má nárok na proplacení cestovních náhrad, tato částka po uplatnění nároku skutečně připsána na jeho účet?
Upřesňuji, že mám na mysli lhůtu počítanou od chvíle, kdy si občan podá žádost o proplacení náhrad. Podle poučení (hlava IV) občan, který se na výslech dostaví prostřednictvím městské hromadné dopravy, nemusí přikládat žádné jízdenky. Z tohoto důvodu není ze strany občana lhůta nikterak blokována a plně závisí na postupu orgánů Policie České republiky. …“
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím tímto žadateli sdělil následující.
Lhůta, na kterou se žadatel dotazuje, není zákonem výslovně stanovena. Z hlediska praxe lze uvést, že bezprostředně po obdržení všech podkladů od dotčeného útvaru zdejšího krajského ředitelství proběhne kontrola příslušným ekonomickým pracovištěm. V nejbližším možném termínu (1 - 2 pracovní dny) dojde k předání na oddělení zúčtovací krajského ředitelství, které požadavek na proplacení zpracuje, a to nejdéle do 30 pracovních dnů. Termín připsání na bankovní účet příjemce nelze jednoznačně určit, ale jedná se dle zadané splatnosti o dobu do 3 pracovních dnů.
Oldřiška Šlosarová, 10.10.2025