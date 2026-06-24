Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace k provozním záležitostem
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění:
"... Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. – Otevírací doba v období letních prázdnin Text: Vážený úřade, v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí aktuální informace ohledně vašich úředních hodin a provozu podatelny v období od 1. 7. 2026 do 31. 8. 2026. Konkrétně žádám o vyjádření k následujícím bodům: Bude v uvedeném období provoz podatelny a úředních hodin probíhat v režimu standardním, nebo plánujete zavedení specifického prázdninového provozu (omezení otevírací doby, úředních dnů apod.)? Pokud dochází k omezení provozu, žádám o zaslání oficiálního harmonogramu úředních hodin platného pro toto období...."
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy (dále jen "povinný subjekt") následně posoudila tuto žádost podle §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu k informacím a žadateli sdělila následující:
V uvedeném - požadovaném období stejně jako v průběhu kalendářního roku je standardní provoz podatelny.
Veškeré dostupné informace k podatelně Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy naleznete na webové stránce, a to v sekci - související odkazy, konkrétně pod odkazem epodatelna: https://policie.gov.cz/clanek/spojovatelka-ustredna-974-821-111.aspx
Oldřiška Šlosarová, 24.06.2026