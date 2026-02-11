Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace k projektové dokumentaci
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
„… V K.Ú. Vršovice (Hlavní město Praha), 732257 má být podána vlastníkem nemovitosti Alacris s.r.o. Slezská 2310/115, Vinohrady Praha 3 žádost o stavební povolení na výstavbu bytového domu Bělocerkevská ulice, pozemek parc. č. 1346/1. Součástí zvažovaného bytového domu mají být také podzemní garáže pro všechny bytové jednotky. Z dosavadních dostupných informací bylo záměrem žadatele umístit vjezd do garáží bytového domu z ulice Bělocerkevská Praha 10. Tento záměr byl údajně Policií ČR odmítnut. Z tohoto důvodu hodlá výše uvedený subjekt umístit vjezd do garáží bytového domu z ulice Novorossijská Praha 10 mezi domy č. 14 a 16. Tento záměr Policie ČR údajně schválila. Jsme vlastníci bytu v Praze 10 - Vršovice Novorossijská 977/16, a proto žádáme Policii ČR o zaslání dokumentu, který má umožnit vjezd motorovým vozidlům z ulice Novorossijská Praha 10 do zvažovaného bytového domu Bělocerkevská ulice. Současně se odvoláváme na právo o svobodném přístupu k informacím. …“
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli poskytl s odkazem na § 15 odst. 3 téhož zákona:
Kopii požadovaného dokumentu, souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro povolení stavebního záměru v anonymizované podobě.
Oldřiška Šlosarová, 11.02.2026