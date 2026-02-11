Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Informace k projektové dokumentaci

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:

„… V K.Ú. Vršovice (Hlavní město Praha), 732257 má být podána vlastníkem nemovitosti Alacris s.r.o. Slezská 2310/115, Vinohrady Praha 3 žádost o stavební povolení na výstavbu bytového domu Bělocerkevská ulice, pozemek parc. č. 1346/1. Součástí zvažovaného bytového domu mají být také podzemní garáže pro všechny bytové jednotky. Z dosavadních dostupných informací bylo záměrem žadatele umístit vjezd do garáží bytového domu z ulice Bělocerkevská Praha 10. Tento záměr byl údajně Policií ČR odmítnut. Z tohoto důvodu hodlá výše uvedený subjekt umístit vjezd do garáží bytového domu z ulice Novorossijská Praha 10 mezi domy č. 14 a 16. Tento záměr Policie ČR údajně schválila. Jsme vlastníci bytu v Praze 10 - Vršovice Novorossijská 977/16, a proto žádáme Policii ČR o zaslání dokumentu, který má umožnit vjezd motorovým vozidlům z ulice Novorossijská Praha 10 do zvažovaného bytového domu Bělocerkevská ulice. Současně se odvoláváme na právo o svobodném přístupu k informacím. …“

Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli poskytl s odkazem na § 15 odst. 3 téhož zákona:

Kopii požadovaného dokumentu, souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro povolení stavebního záměru v anonymizované podobě.

Oldřiška Šlosarová, 11.02.2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 