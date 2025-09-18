Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace k projektové dokumentaci
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal o poskytnutí informací týkajících se projektové dokumentace komunikací ve věci vyznačení trasy pro nevidomé u nového bytového domu PAPRSEK na Praze 13.
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy (dále jen "povinný subjekt"), posoudila tuto žádost o informace dle §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu k informacím a žadateli sdělila následující:
Projektová dokumentace komunikací u polyfunkčního domu Paprsek, jež byla zaslaným podkladem pro vydání souhlasného stanoviska policie z hlediska bezpečnosti silničního provozu, byla zcela v souladu s platnou legislativou, a to včetně požadavků SONS (sjednocená unie nevidomých a slabozrakých).
Žadateli bylo dále sděleno:
Policejní orgán se vyjadřoval pouze k předložené projektové dokumentaci. V projektové dokumentaci, která mu byla předložena k posouzení, byly hmatové prvky v souladu s obecně platnými požadavky. Následné posouzení souladu zrealizované stavby s touto projektovou dokumentací (jenž mohla být v průběhu dalšího procesu stavebního řízení bez vědomí policejního orgánu měněna) je plně v kompetenci příslušného stavebního úřadu. Policejní orgán tak Vámi požadovanými informacemi nedisponuje.
Je třeba se v dalším obrátit na jiný povinný subjekt, a to příslušný stavební úřad, který povolení ke stavbě vydával a který provedení stavby kontroloval a případně schválil.
Oldřiška Šlosarová, 18.9.2025