Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina
Informace k problematice pohřebních služeb
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina (dále jen „povinný subjekt“ nebo „KŘP-J“) obdrželo dne 21. května 2026 datovou zprávu od žadatele, ve které žádá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon 106/1999 Sb.,“), tohoto znění:
Žádám podle podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o podání informace, jak tamní policejní ředitelství zajišťuje a provádí převozy lidských pozůstatků v těch případech, kde je policie činná (ex. c. dopravní nehody, úrazy, úmrtí v přírodě, v objektech bez přítomnosti jiných osob, nálezu zemřelých osob, sebevražd etc.), a to zejména zda: provádí takové transporty sama svými prostředky, zajišťuje je jinými subjekty, nebo provozovateli pohřební služby v rámci dotčeného kraje tzv. ad hoc nebo na základě uzavřených obchodních smluv s provozovateli pohřebních služeb, a pokud ano, s kolika subjekty má uzavřeny takové smlouvy.
V této souvislosti prosím o sdělení, zda policie v popsaných případech konrtoluje schválení vozidel podle zák. č. 56/001 Sb. – tedy SD pohřební vozidla provozovatelů pohřebních služeb, zda jsou technicky schválena a vybavena i podle zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví…(zejména § 8 odst. 2 a § 9 odst. 1).“.
Povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. posoudil žádost z hlediska úplnosti povinných údajů a obsahu. K požadovanému sdělujeme:
KŘP-J při výkonu své působnosti standardně sama neprovádí převozy lidských pozůstatků vlastními prostředky. Zajištění převozu lidských pozůstatků je realizováno prostřednictvím provozovatelů pohřebních služeb, kteří disponují oprávněním k výkonu této činnosti podle příslušných právních předpisů, přičemž výběr konkrétního subjektu zajištujícího převoz lidských pozůstatků je realizován ad hoc s ohledem na aktuální provozní, organizační a kapacitní možnosti. KŘP-J tedy nemá uzavřeny smlouvy s provozovateli pohřebních služeb.
KŘP-J neprovádí kontrolu schválení vozidel užívaných provozovateli pohřebních služeb podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Policie České republiky vykonává kontrolní činnost v rozsahu své zákonné působnosti, zejména v rámci dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu a při plnění úkolů souvisejících s kontrolou technické způsobilosti vozidel provozovaných na pozemních komunikacích, zejména pak může ověřit splnění podmínek provozu vozidla stanovených právními předpisy, včetně údajů uvedených v registru vozidel a dokladů vztahujících se k provozu vozidla. Posouzení splnění zvláštních podmínek pro technické schválení a vybavení vozidel určených k přepravě lidských pozůstatků podle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů však není předmětem kontrolní činnosti Policie České republiky. Výkon dozoru nad dodržováním povinností stanovených uvedeným zákonem náleží příslušným správním orgánům v oblasti pohřebnictví.
mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí
14. červen 2026