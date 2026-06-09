Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace k připojení nemovitosti na pozemní komunikaci
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatelka žádala poskytnutí informací, zda—li nedošlo od 10.1.2026 ke změně ve věci týkající se záměru výstavby stanice technické kontroly STK Praha 5 Slivenec.
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadatelce poskytl následující:
Od 10.01.2026 do dne podání žádosti povinný subjekt neeviduje žádná nová řízení ani jiné nové informace či dokumenty vztahující se k uvedenému záměru. Posledním evidovaným řízením v dané věci je řízení vedené pod č. j. KRPA-19593-2/ČJ-2022-0000DŽ, které Vám již bylo spolu s informacemi v rozsahu věcné a zákonné působnosti povinného subjektu poskytnuto v rámci předchozí žádosti.
Oldřiška Šlosarová, 09.06.2026