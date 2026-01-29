Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Informace k případu napadení v Chrudimi
Kriminalisté mají k dispozici fotografii možného podezřelého. Zároveň bychom chtěli vyvrátit některé informace, které kolují na sociálních sítích.
V úterý 27. ledna krátce před půl 7 navečer vyjížděli policisté na autobusové nádraží do Chrudimi k napadení ženy. Na místě jsme zjistili, že neznámý muž požadoval po 46leté ženě cigaretu. Poté, co mu ji žena odmítla vydat, způsobil ji povrchovou řeznou ránu a následně z místa odešel. Zraněná žena byla transportována do nemocnice. Provedená dechová zkouška na alkohol byla pozitivní s výsledkem téměř dvě promile.
Kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví ve stádiu pokusu.
V této souvislosti jsme okamžitě rozjeli pátrání po podezřelém muži, jehož totožnost zatím neznáme. Provedeným šetřením se podařilo zjistit, že by se mohl zdržovat v okolí nádraží a obchodních domů a obdobným způsobem obtěžovat občany. Kriminalistům se zároveň v rámci prověřování podařilo zajistit fotografii, kde by mohl být zachycen možný podezřelý. Proto se nyní obracíme na veřejnost s žádostí o spolupráci. Jestliže muže na snímku poznáváte, nebo byste s ním přišli do kontaktu, volejte na linku 158.
Zároveň bychom chtěli upřesnit několik věcí. Kriminalisté na případu pracují hned od prvního okamžiku. Úkony provedené na místě činu a následné prověřování, které zahrnuje výslechy osob, vytěžování kamerových systémů a další jiné neodkladné činnosti, vyžadují čas. Z tohoto důvodu je někdy kontraproduktivní okamžité zveřejnění neověřených informací, které poté kolují v prostorách sociálních sítí a způsobují paniku.
29. ledna 2026
por. Mgr. Iveta Kopecká