Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina
Informace k postupu Policie ČR
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina (dále jen „povinný subjekt“ nebo „KŘP-J“) obdrželo dne 31. července 2025 prostřednictvím elektronické podatelny krpj.podatelna@policie.gov.cz písemnost, označenou jako žádost o informace ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon 106/1999 Sb.,“), ve které je požadováno poskytnutí informací:
„ 1/ Jaké jsou obecné postupy Policie ČR, které platí při nehodě na dálnici D1, která znemožní úplný provoz na dálnici?
2/ Jak byly tyto postupy uplatněny, a to v časovém rámci, dne 30. 7. 2025 v případě nehody dodávky na dálnici D1 na cca 89 km směr Brno (dále "Nehoda"), která se udála cca v 17.30 hodin?
3/ Kdo byl za postupy provádění uzavření dálnice D1 během Nehody ze strany Policie ČR zodpovědný a kdo jim velel?
4/ Kdy přijal operační důstojník informaci o Nehodě, kdy byla dálnice D1 kvůli Nehodě uzavřena a kdy byla případně učiněna operačním důstojníkem nebo jiným velitelem zásahu opatření k tomu, aby do úseku, o kterém bylo již zřejmé, že je uzavřen v důsledku Nehody, nenajížděla vozidla jedoucí ve směru Brno.
5/ Kdy byla a zda případně byla vyslána hlídka Policie ČR na nejbližší v úvahu přicházející sjezd z dálnice, aby odklonila dopravu mimo dálnici D1 tak, aby vozidla nenajížděla do úseku, který byl dotčen Nehodou? Pakliže byla hlídka k tomuto účelu vyslána, od kdy tak činila?
6/ Jak je v případě takové nehody, která uzavře provoz na dálnici, prováděna komunikace s jednotlivými složkami IZS a rovněž s ŘSD, resp. s dotyčným SSÚD, aby bylo zamezeno najíždění vozidel do úseku uzavřené dálnice, když má Policie ČR povědomí a znalost o tom, že bude příslušný úsek dálnice uzavřen odhadem na 6 hodin?
Ve smyslu zákona žádám o poskytnutí informace v elektronické podobě, a to zasláním na uvedenou e-mailovou adresu.“
Povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. posoudil žádost z hlediska úplnosti povinných údajů a obsahu a žadateli poskytuje požadované informace:
Odpověď žadateli:
Ad 1) Policie České republiky postupuje podle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky a v souladu s platnými interními akty řízení a souborem typové činnosti integrovaného záchranného systému při společném zásahu u dopravní nehody.
Ad 2) Postup při řešení dopravní nehody byl v souladu s právními předpisy a interními akty řízení a souborem typové činnosti integrovaného záchranného systému při společném zásahu u dopravní nehody.
Časová osa:
Čas 17:27 hodin – oznámení na linku 158 - začátek zásahu
Čas 17:30 hodin – výjezd první hlídky dálničního oddělení Velký Beranov na místo události
Čas 17:48 hodin – příjezd první hlídky na místo události, policisté provedli prvotní a neodkladná opatření
Čas 18:02 hodin – hlídka vyrozuměla integrované operační středisko o skutečnosti, že řidič není schopen zajistit odtah vozidla, a proto je nutné nechat vozidlo odstranit jako překážku v silničním provozu
Do 18:24 hodin kontaktování linky ŘSD-CDO (Centrum dopravních odtahů – Ředitelství silnic a dálnic) neúspěšné – telefon nikdo nezvedal
Čas 18:34 hodin kontaktoval dispečer odtahové firmy Pretol operačního důstojníka s informací, že budou realizovat odtah vozidla
Čas 18:47 hodin na místě první vozidlo odtahové služby
Čas 18:55 hodin na místě veškerá technika odtahové služby
Čas 19:16 hodin zprůjezdněn levý jízdní pruh
Čas 22:35 hodin – v místě události byl plně obnovený provoz
Ad 3) Za řízení sil a prostředků po vzniku události byl zodpovědný službu konající policista dozorčí služby dálničního oddělení Velký Beranov. Dálnice nebyla uzavřena z pokynu Policie České republiky, ale z důvodu vzniku dopravní nehody a následného odstraňování následků této nehody.
Ad 4) Oznámení o dopravní nehodě přijal operační důstojník integrovaného operačního střediska na lince tísňového volání 158 v 17:27:41 hodin. Z oznámení vyplývalo, že na 89. kilometru dálnice D1 ve směru jízdy na Brno havarovalo dodávkové vozidlo, které je převrácené na boku a zasahuje napříč přes oba jízdní pruhy, a proto je místo zcela neprůjezdné. Opatření, aby do úseku nenajížděla vozidla jedoucí na Brno, přijímána nebyla.
Ad 5) V 18:57 hodin začala hlídka dálničního oddělení Velký Beranov na exitu 75 odklánět osobní vozidla z dálnice D1 na komunikace nižších tříd. Nákladní vozidla zůstávala stát na tělese dálnice z důvodu rozměrů těchto vozidel, omezené kapacity komunikací nižších tříd, aby byla zajištěna bezpečnost a plynulost silničního provozu na těchto komunikacích. Opatření, aby do úseku nenajížděla vozidla jedoucí na Brno, přijímána nebyla.
Ad 6) Komunikace s ostatními složkami integrovaného záchranného systému probíhá cestou integrovaného operačního střediska, které je pro tyto účely technologicky vybaveno. Národní informační systém IZS umožňuje zpřístupnit informace o probíhajících událostech v reálném čase. Stejně tak umožňuje pomocí datových vět zpřístupnit v reálném čase veškeré dílčí informace související s konkrétní událostí – v tomto případě s dopravní nehodou, která měla za následek úplné zastavení provozu na dálnici D1. Správu a údržbu dálnice zajišťuje Ředitelství silnic a dálnic prostřednictvím příslušných SSÚD - komunikace s dispečerem SSÚD probíhá cestou dozorčí služby dálničního oddělení Velký Beranov telefonicky.
mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí
13. srpna 2025