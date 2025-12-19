Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace k postupu Policie ČR
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatelka žádala o poskytnutí informaci ve vztahu k reportáži FTV Prima z října roku 2015 ohledně úmrtí cizince v hostelu v Praze následujících informací:
"1. Zda zástupce Policie ČR poskytl redaktoru FTV Prima informace týkající se úmrtí mého syna pro účely této reportáže.
2. Pokud ano – uveďte jméno, příjmení a služební zařazení osoby, která tyto informace poskytla a právní základ, na jehož základě byly takové informace poskytnuty médiím.
3. Zda byly vedeny interní záznamy (evidenční nebo dokumentační) u Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy či jiných útvarů o komunikaci s redakcí FTV Prima v této věci; pokud ano, žádám o sdělení data, rozsahu a povahy těchto kontaktů.
4. Zda Policie ČR hodnotí, že případné poskytnutí informací médiím – pokud k němu došlo – bylo v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů, právem na soukromí a zásadami poskytování informací médiím."
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím a v rámci dobré správy žadatelce sdělil následující.
Ad 1. Informace v reportáži poskytuje přímo tisková mluvčí Policie České republiky Andrea Zoulová.
Ad 2. Tisková mluvčí (viz ad 1.) již není příslušnicí Policie České republiky. Informace sdělovacím prostředkům jsou typicky poskytovány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
Ad 3. S ohledem na dobu, která uběhla od vzniku reportáže, již není možné tyto informace dohledat.
Ad 4. Povinnému subjektu nepřísluší uvedené hodnotit, ani k tomu není ve smyslu § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím povinen.
Žadatelka žádala o poskytnutí dalších upřesňujících informací v tomto znění:
"… S ohledem na obsah Vaší odpovědi Vás zdvořile žádám o jednoznačné zodpovězení níže uvedených dotazů:
1. Na základě jakého právního ustanovení Policie ČR poskytla FTV Prima informace týkající se okolností úmrtí mého syna?
2. Jaká skartační lhůta byla aplikována na dokumentaci vztahující se k poskytnutí těchto údajů mediím a zda bylo provedeno skartační řízení (včetně existence skartačního protokolu)?
3. Kdo byl osobně zodpovědný za předání těchto informací a v jakém procesním režimu byla tato komunikace provedena?"
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím a v rámci přívětivosti a dobré správy tímto žadatelce sdělil následující.
Ad 1. Poskytování informací sdělovacím prostředkům a veřejnosti vychází z ustanovení čl. 17 Listiny základních práv a svobod, podle kterého je zaručena svoboda projevu a právo na informace, a zároveň je stanovena povinnost státních orgánů a orgánů územních samospráv přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti, přičemž podmínky a provedení stanoví zákon. Prováděcí zákonná právní úprava je pak obsažena např. v zákoně o svobodném přístupu k informacím nebo specificky též v rámci příslušných ustanovení zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů. Podzákonnou právní normou upravující poskytování informací povinným subjektem je pokyn policejního prezidenta č. 94/2017, o poskytování informací veřejnosti prostřednictvím sdělovacích prostředků.
Ad 2. Komunikace pracovníků oprávněných poskytovat informace veřejnosti se sdělovacími prostředky typicky probíhá "neformálními kanály" (např. telefonicky, e-mailem), a jako taková nepodléhá spisové službě. Skartační lhůty a skartační řízení se tak na tuto oblast neuplatní.
Ad 3. S ohledem na dobu, která uběhla od vzniku reportáže, již není možné tyto informace dohledat. Ze samotné reportáže vyplývá, že informace přímo v reportáži předává osobně tisková mluvčí, která již není příslušnicí Policie České republiky (viz předchozí poskytnutí informací). Informace jsou pak poskytovány v souladu s výše uvedenými právními předpisy.
Závěrem Vás upozorňujeme, že povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, zaujetí stanoviska či provedení právního výkladu pro žadatele.
Oldřiška Šlosarová, 19.12.2025