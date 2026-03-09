Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace k postupu Policie ČR
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
„… Dle sdělení Veřejného ochránce práv mi povinný subjekt odeslal prostřednictvím poštovní přepravy v období hlavních letních prázdnin dva dopisy ze dne 4.8.2025 a 21.8.2025, (když ani jeden z dopisů nebyl podle povinného subjektu doručen) v reakci na moji stížnost na ignoraci rušení nočního klidu ze strany povinného subjektu při akci festival Metronome na území Prahy 7 (Výstaviště). …“
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli sdělil následující:
Ve vztahu ke dvěma uvedeným datům sdělujeme, že tato se vztahují k odeslání téže písemnosti, nikoli ke vzniku dvou samostatných písemností. V evidenci je pod č. j. KRPA-216785-2/ČJ-2025- 001157 vedena pouze jedna písemnost. Ta Vám byla dne 13.02.2026 Obvodním ředitelstvím policie Praha I, se sídlem Bartolomějská 347/14, 110 00 Praha 1, odeslána do Vaší datové schránky.
